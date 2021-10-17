ЦСКА минимально обыграл «Урал» в Екатеринбурге благодаря голу Эджуке

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге состоялся матч 11-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Единственный гол в игре забил нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке на 52-й минуте.

Отметим, что на 23-й минуте встречи в ворота ЦСКА не был назначен спорный одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого поднимаются на четвертое место в таблице с 20 очками, отставая от петербуржского «Зенита» на три очка. В активе уральцев девять очков и 14-е место.

Следующий матч армейцы проведут дома против «Крыльев Советов», а «Урал» отправится в Грозный для встречи с «Ахматом».