«Торпедо» в меньшинстве одержало победу над «Велесом», забив пять голов в ворота своего соперника

Футболисты «Торпедо» в гостях обыграли «Велес» (5:3) в матче 18-го тура ФНЛ.

Отметим, что по ходу сегодняшней встречи подопечные Александра Бородюк были вынуждены дважды отыгрываться в счете. В составе соперников два гола забил Артур Галоян (23-я и 44-я минуты), еще одним забитым мячом отличился Данила Ежков (65).

В составе победителей авторами результативных ударов по воротам голкипера Петра Косаревского стали Мухаммад Султонов (14), Андрей Евдокимов (51), Игорь Лебеденко (67) и Иван Темников (70, 75).

На 84-й минуте игрок гостей Владислав Адаев был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Торпедо» набрало 35 очков и осталось на втором месте в турнирной таблице. «Велес» идет седьмым с 27 очками.