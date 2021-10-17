Игорь Акинфеев отыграл 400-й матч за ЦСКА в качестве капитана

Игорь Акинфеев установил достижение в ЦСКА, отыграв 400-й матч как капитан армейцев. Встреча против «Урала» так же стала сухой для голкипера (1:0).

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев Игорь стал шестикратным чемпионом и обладателем Кубка страны, семикратным победителем Суперкубка и один раз обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Акинфеев возглавляет клуб «имени Льва Яшина», имеет больше других сухих матчей за клуб и сборную. Акинфеев является самым молодым голкипером в истории отечественного футбола, который отыграл 200 сухих игр.