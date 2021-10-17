«Мало того, что еле-еле играете, так еще пенальти вам не ставят». Глава «Урала» раскритиковал судей

Президент Урала Григорий Иванов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Это очень обидное поражение. Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так?

Вы, ЦСКА, считаете, что вы такая серьезная команда. Ну, тогда обыграйте нас так. Забейте нам пять голов. А то вы мало того, что еле-еле играете, так еще и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону. Так нельзя», - приводит слова Иванова Sport24.

Отметим, что на 23-й минуте встречи в ворота ЦСКА не был назначен спорный одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого поднимаются на четвертое место в таблице с 20 очками, отставая от петербуржского «Зенита» на три очка. В активе уральцев девять очков и 14-е место.