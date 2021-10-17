«Урал» – ЦСКА. Бийол признан лучшим игроком встречи

Опорный полузащитник ЦСКА Яка Бийол стал лучшим игроком гостевого матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).

Отметим, что в прошедшей встрече 22-летний словенец отыграл на поле все 90 минут на позиции центрального защитника и помог своей команде одержать минимальную победу над екатеринбуржцами.

Автором единственного гола в составе армейцев стал фланговый нападающий Чидера Эджуке, отличившийся на 52-й минуте.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого набрали 20 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 23 октября московская команда сыграет дома против «Крыльев Советов».