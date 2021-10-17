Андрей Созин: Зачем судьи помогают ЦСКА? Он не претендуют на чемпионство

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на решение арбитров не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ против «Урала». Встреча завершилась минимальной победой армейцев.

«Я уверен, что на ВАР сидит Безбородов. Он это смотрел несколько минут, а потом Любимов смотрел. Они понимали, что если это будет ошибка, то их заклюют после того, что произошло в матче ЦСКА — «Краснодар».

Судьи помогают ЦСКА? Вы хотите сделать из этого вывод, что ЦСКА будет чемпионом? Не будет. Мне больше интересно, для чего судьи помогают ЦСКА? Ну будет ЦСКА пятым, а не шестым — что это изменит?» — цитирует Созина Eurostavka.

Отметим, что на 23-й минуте встречи в ворота ЦСКА не был назначен спорный одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого поднимаются на четвертое место в таблице с 20 очками, отставая от петербуржского «Зенита» на три очка. В активе уральцев девять очков и 14-е место.