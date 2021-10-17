Де Лигт может перейти в «Манчестер Сити» или «Челси»

Центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Как сообщает Calcio Mercato, агент 22-летнего нидерландца Мино Райола предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити» и «Челси». Отмечается, что туринская команда потребует за трансфер своего футболиста не менее 150 миллионов евро..

Напомним, де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «бьянконери» 83 матча, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее игрок защищал цвета «Аякса», воспитанником которого и является. В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 31 встречу (2 гола).