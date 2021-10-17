Полузащитник «Спартака» Ломовицкий рассказал о своих эмоциях после ничьи с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своем состоянии после гола, который помог сравнять счет в матче 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» (2:2).

«Эмоции после гола Жиго были нереальные. Когда подавал в штрафную, видел, что там есть пара наших ребят. Хотели победить, дальше идти вперед, но не хватило времени. Эмоции, конечно, зашкаливали, но ничья есть ничья. Мы доказали, что мы — команда. Впереди тяжелые матчи – продолжаем усердно работать», - приводит слова Ломовицкого «Чемпионат».

«Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков. В следующем туре «Динамо» 24 октября красно-белые сыграют на выезде с «Зенитом».