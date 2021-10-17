«Волгарь» дома уступил «Факелу» – астраханская команда доигрывала встречу вдевятером

Матч 18-го тура ФНЛ между «Волгарем» и «Факелом» завершился победой воронежского клуба со счетом 2:0.

Оба своих гола в сегодняшней встрече команда Олега Василенко забила во второй половине второго тайма – его авторами стали полузащитник Алихан Шаваев (74-я минута) и нападающий Андрей Разборов (76).

Отметим, что главный арбитр игры Игорь Панин удалил двух игроков астраханцев, а именно хавбека Артема Симоняна (38) и защитника Романа Локтионова (82).

«Факел» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Волгарь» идет 19-м с 12 очками.

23 октября воронежская команда сыграет дома против «Металлурга» из Липецка, а «Волгарь» в тот же день на выезде встретится с «Томью».