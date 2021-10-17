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17 октября 17:16
автор: Александр Бойченко

Алексей Березуцкий: Нет идеальной игры даже при счете 10:0

ЦСКА выиграл в Екатеринбурге у «Урала» 1:0.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (1:0).

«На мой взгляд, провели сегодня неплохой матч, контролировали игру. Да, мы не создали много моментов, но если говорить об «Урале», то у них их практически не было.

Идеальной игры не бывает, даже если выигрывать по 10:0. Оценку обычно даём через день-два после матча, когда посмотрим техническую запись, но сегодняшней игрой, за исключением недостаточной остроты в последней трети поля, я доволен», - приводит слова главного тренера армейцев пресс-служба красно-синих.

Отметим, что на 23-й минуте встречи в ворота ЦСКА не был назначен спорный одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого поднимаются на четвертое место в таблице с 20 очками, отставая от петербуржского «Зенита» на три очка. В активе уральцев девять очков и 14-е место.

Следующий матч армейцы проведут дома против «Крыльев Советов», а «Урал» отправится в Грозный для встречи с «Ахматом».

источник: ПФК ЦСКА
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