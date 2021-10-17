«Барселона» не готова платить Погба зарплату в размере 17 миллионов евро в год

Руководство «Барселоны» не уверено в целесообразности подписания контракта с центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

По информации AS, каталонский клуб испытывает финансовые проблемы и не готов платить 28-летнему француза зарплату, которая составит около 17 миллионов евро в год.

Ранее появилась информация, что «Реал» предложил хавбеку соглашение с окладом 14 миллионов евро в год, а «МЮ» – на шесть миллионов евро в больше.

Напомним, Погба выступает за «красных дьяволов» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах, отдав семь ассистов. Контракт футболиста рассчитан до конца текущего сезона. Таким образом, полузащитник может покинуть клуб АПЛ на правах свободного агента.