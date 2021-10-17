Гол Огбонны принес «Вест Хэму» победу в матче с «Эвертоном», Влашич провел матч в запасе

Лондонский «Вест Хэм» в гостевом матче 8-го тура английской премьер-лиги обыграл «Эвертон» (1:0).
Автором единственного гола в составе «молотобойцев» стал Анджело Огбонна. Итальянский защитник отличился на 74-й минуте.
Отметим, что экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич весь матч провел на скамейке запасных «Вест Хэма».
Таким образом, «молотобойцы» поднялись на шестое место таблицы АПЛ, набрав 14 очков. «Эвертон» расположился на седьмой строчке. »Ириски» также имеют в активе 14 очков.
23 октября «Эвертон» сыграет дома с «Уотфордом», а «Вест Хэм» днем позже проведет игру на своем поле против «Тоттенхэма».