«Страсбур» разгромил «Сент-Этьен», который не может выиграть с мая

17 октября на стадионе «Стад де ла Мено» состоялся матч между «Страсбуром» и самым титулованным клубом лиги «Сент-Этьеном». Хозяева разгромили соперников со счетом 5:1.

Первый гол подопечные Жюльена Стефано забили на 26-й минуте - отличился Ле Маршан. Спустя 12 минут хозяева увеличили преимущество благодаря автоголу Зайду Юссуфа. Этот же футболист заработал удаление на 44 минуте, получив прямую красную карточку. В конце первого тайма гости отыграли один мяч с пенальти - его реализовал Вахби Хазри на третьей добавленной минуте.

На 69-й минуте встречи Гамейро с передачи Сиссоко забил третий мяч «Страсбура». Четвертый гол хозяев оформил Людовик Ажорк на 75-й минуте с паса все того же Сиссоко. Победную точку поставил Хабиб Дилло на 85-й минуте.

Франция, Лига 1

10-й тур