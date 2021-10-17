«Аталанта» обыграла «Эмполи» благодаря дублю Иличича, Миранчук провел весь матч на скамейке запасных

«Аталанта» добилась гостевой победы над «Эмполи» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Одним из главных героев сегодняшней встречи стал атакующий полузащитник «бергамасков» Йосип Иличич, отличившийся дублем на 11-й и 26-й минутах. При этом словенец имел шанс забить и третий гол в ворота голкипера соперников Гульельмо Викарио, однако на 67-й минуте хавбек не реализовал 11-метровый удар.

Еще один гол подопечных Джан Пьеро Гасперини был забит на 49-й минуте после того, как защитник Маттиа Вити отправил мяч в свои ворота. В концовке встречи форвард Дуван Сапата увеличил преимущество своей команды до четырех мячей, забив на 89-й минуте. «Эмполи» ответил лишь однажды – автором результативного удара стал полузащитник Федерико Ди Франческо (30).

Российский игрок гостей Алексей Миранчук не принял участие в данном матче, оставшись на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» идет 12-м (9 очков).