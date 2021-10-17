Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» домашнюю победу над «Нижним Новородом»

«Крылья Советов» нанесли поражение «Нижнему Новгороду» (2:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.
Автором голов самарской команды стал Владислав Сарвели. Форвард оформил дубль, отличившись на 36-й и 50-й минутах.
«Крылья Советов» набрали 16 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался на десятом месте. У волжан 14 очков.
23 октября команда Игоря Осинькина сыграет на выезде против ЦСКА, а подопечные Александра Кержакова встретится на своем поле с «Краснодаром».
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