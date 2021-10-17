«Бавария» разгромила «Байер», Левандовски и Гнабри забили по два мяча

«Бавария» нанесла поражение «Байер» (5:1) в гостевом матче восьмого тура бундеслиги.

Все свои мячи мюнхенский клуб забил в первом тайме. По дублю оформили Роберт Левандовски (3-я и 30-я минуты) и Серж Гнабри (35 и 37). еще один гол в активе Томаса Мюллера (34). У леверкузенской команды отличился Патрик Шик (55).

Отметим, что российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе.

«Бавария» лидирует в таблице, набрав 19 очков. «Байер» располагается на третьей строчке. У леверкузенцев 16 очков.

В следующем туре бундеслиги 23 октября «Бавария» сыграет дома с «Хоффенхаймом». «Байер» 24-го числа проведет выездной матч с «Кельном».