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«Бавария» разгромила «Байер», Левандовски и Гнабри забили по два мяча
17 октября 18:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter FC Bayern München

«Бавария» разгромила «Байер», Левандовски и Гнабри забили по два мяча

Леверкузенский клуб прервал серию побед из трех матчей.

«Бавария» нанесла поражение «Байер» (5:1) в гостевом матче восьмого тура бундеслиги.

Все свои мячи мюнхенский клуб забил в первом тайме. По дублю оформили Роберт Левандовски (3-я и 30-я минуты) и Серж Гнабри (35 и 37). еще один гол в активе Томаса Мюллера (34). У леверкузенской команды отличился Патрик Шик (55).

Отметим, что российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе.

«Бавария» лидирует в таблице, набрав 19 очков. «Байер» располагается на третьей строчке. У леверкузенцев 16 очков.

В следующем туре бундеслиги 23 октября «Бавария» сыграет дома с «Хоффенхаймом». «Байер» 24-го числа проведет выездной матч с «Кельном».

Чемпионат Германии

8-й тур

«Байер» — «Бавария» — 1:5 (0:5)

Голы: Шик, 55 - Левандовски, 3; 30; Мюллер, 34; Гнабри, 35; 37.

источник: «Советский спорт»
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