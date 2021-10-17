«Химки» обыграли «Ахмат» и покинули зону вылета

«Химки» в домашнем матче 11-го тура российской премьер-лиги победили «Ахмат» со счетом 2:0.

За команду из Московской области на 12-й минуте отличился полузащитник Илья Кухарчук, а уже в концовке встречи забил форвард Александр Долгов (90)

Таким образом, подопечные Игоря Черевченко набрали 11 очков и поднялись на тринадцатое место в турнирной таблицу, покинув зону прямого вылета. Команда Андрея Талалаева с 12 очками располагается на одиннадцатой строчке.

В следующем туре «Химки» 22 октября проведут выездной матч с «Динамо», а «Ахмат» через два дня примет на своем поле «Урал».

РПЛ