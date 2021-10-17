«Краснодар» потерял очки в домашнем матче с «Уфой»

Матч 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уфой» завершился вничью - 1:1.

В составе хозяев отличился Гжегож Крыховяк. Польский хавбек реализовал пенальти на 84-й минуте.

Автором единственного гола гостей стал Гамид Агаларов. Нападающий «Уфы» забил мяч на 9-й минуте встречи.

Отметим, что этот гол стал для Агаларова девятым в сезоне. Гамид продолжает лидировать в списке бомбардиров РПЛ.

Таким образом, «Уфа» набрал 10 очков и остается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. »Краснодар» идет шестым (18 очков).