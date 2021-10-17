Болельщики «Витесса» обрушили гостевую трибуну на стадионе в Неймегене (фото)

Фанаты «Витесса» бурно отпраздновали победу команды в гостевом матче чемпионата Нидерландов против НЕКа (1:0).

Как сообщает «МК-Спорт», болельщики клуба из города Арнем обрушили трибуну в тот момент, когда приветствовали футболистов, подбежавших к ним. Болельщики »Витесса» прыгали на своих местах. Трибуна не выдержала и обрушилась.

Отмечается, что несколько людей упали в обрушившуюся конструкцию. По предварительной информации, никто в результате инцидента не пострадал.