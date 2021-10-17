Агаларов получил травму в матче «Уфы» с «Краснодаром»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов получил травму в гостевом матче 11-го тура с «Краснодаром».

Напомним, что форвард отличился на 9-й минуте, а в первом тайме покинул поле.

«У него ушиб тазобедренного сустава. Конечно, это интересная штука - за такое столкновение не дали ни карточки, ничего. Мне показалось, что там была грязная игра защитника «Краснодара», который потом продолжал так играть», - цитирует ТАСС гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова.

Добавим, что 21-летний футболистов лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. В активе Агаларова девять голов.