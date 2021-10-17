«Барселона» победила «Валенсию», Черышев вышел на поле во втором тайме

«Барселона» в домашнем матче 9-го тура испанской примеры обыграла «Валенсию» со счетом 3:1.
В составе каталонского клуба забивали Ансу Фати (13-я минута), Мемфис Депай (41-я, с пенальти) и Филиппе Коутиньо (85).
«Летучие мыши» ответили точным ударом Хосе Луиса Гайи (5).
Отметим, что российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 75-й минуте.
После этой игры «Барселона», набрав 15 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской примеры. «Валенсия», имея в активе 12 очков, расположился на девятой строчке в чемпионате.