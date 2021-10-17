Кокорин пропустит матч «Фиорентины» с «Венецией» из-за травмы

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 8-го тура чемпионата Италии с «Венецией».

Как сообщает Firenzeviola, 30-летний футболист пропустит игру из-за перенапряжения мышц. Кокорин не участвовал во вчерашней тренировке «Фиорентины». Россиянин занимался по индивидуальной программе. Отмечается, что Александр восстановиться к матчу с «Кальяри», который пройдет 24 октября.

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Его контракт с »фиалками» рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне россиянин провел три матча в чемпионате Италии, но не отметился результативными действиями.