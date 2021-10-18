Жозе Моуриньо - о поражении от «Ювентуса»: Сегодня я видел великую «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Могу только сказать, что сегодня я видел великую «Рому». Это то, что я сказал своим игрокам в раздевалке. Могу сказать только то, что «Рома» была великолепны во всех отношениях. Я мог видеть это иначе, чем вы, но я видел, что команда, которая заслуживала победы, в конечном итоге проиграла. Это футбол», - цитирует слова Моуриньо Football Italia.

По итогам восьми туров «Рома» располагается на 4-м месте с 15 очками в активе, у «Ювентуса» 14 баллов и 7-е место в турнирной таблице серии А.