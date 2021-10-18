Рональд Куман - о матче с «Валенсией»: Если мы пропускаем так быстро, то проблема лежит в психологии

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:1).

«Следует отметить настрой команды, несмотря на то, как матч начался. Мы хорошо отреагировали, сыграли хорошо и заслуженно выиграли. Если мы так быстро пропускаем гол, значит, проблема лежит в психологии. Мы сравняли счет и хорошо сыграли. Я не видел повтора пенальти, не могу комментировать этот момент», - цитирует слова Кумана Marca.

После этой игры «Барселона», набрав 15 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия», имея в активе 12 баллов, располагается на девятой строчке в чемпионате.

В следующем матче 24 октября «Барселона» на своем поле примет «Реал» в матче Эль-Классико, а «Валенсия» 23-го числа дома сыграет против «Мальорки».