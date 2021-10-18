«Фиорентина» - о травме Кокорина: Его проблема - не серьезная

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо прокомментировал травму российского нападающего Александра Кокорина.

Кокорин не попал в заявку «фиалок» на матч 8-го тура Серии А против «Венеции». Российский нападающий, пропустивший основную часть прошлого сезона из-за травмы бедра, получил мышечное повреждение.

«У Александра действительно проблемы с мышцами. Пока мы не знаем, когда он сможет начать групповые тренировки, нам нужно подождать. Но проблема у него не серьезная », - цитирует Ди Франческо «РБ-Спорт».

Добавим, в нынешнем сезоне Кокорин три раза выходил на поле в матчах «Фиорентины» с замены. Всего за «фиалок» российский нападающий провел семь игр, не отметившись результативными действиями.

Следующий матч «Фиорентина» сыграет против «Венеции» в гостях в рамках восьмого тура серии А.