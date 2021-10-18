Шалимов - о матче с ЦСКА: Может пенальти вообще не давать, если все руки в естественном положении?

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о судействе в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Обидное поражение. Я давно не говорил про судейство. Но если главного арбитра зовут к монитору, то невозможно не дать пенальти. Игрок ЦСКА хотел сыграть головой, но мяч ему попал в руку. Судья, когда мы спросили у него про этот эпизод, сказал, что там рука находилась в естественном положении, пенальти не было. Что было естественно?», - приводит слова главного тренера «Урала» их официальный сайт.

Отметим, что на 23-й минуте встречи в ворота ЦСКА не был назначен спорный одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, подопечные Алексея Березуцкого поднимаются на четвертое место в таблице с 20 очками, отставая от петербуржского «Зенита» на три очка. В активе уральцев девять очков и 14-е место.