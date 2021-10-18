Мхитарян подверг критике судейство в матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0: 1) в 8-м туре Серии А и работу главного судьи Даниэля Орсато.

В конце первого тайма Орсато назначил пенальти против «Ювентуса», который Верету не реализовал. Однако Мхитарян настаивает на том, что арбитру следовало дать эпизод, в результате чего мяч оказался в воротах туринцев.

«Почему судьи не могли дождаться, пока мяч закончит движение, а затем дать свисток? В случаях с офсайдами всегда ждут 5-8 секунд, так почему бы не сделать то же самое в случае пенальти? Все видели, что произошло, больше сказать ничего не могу», - приводит слова армянского полузащитника Football Italia.

По итогам восьми туров «Рома» располагается на 4-м месте с 15 очками в активе, у «Ювентуса» 14 баллов и 7-е место в турнирной таблице серии А.