«ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро

«Пари Сен-Жермен» намерен подписать контракт с нападающим «Барселоны» Серхио Агуэро.

По словам El Nacional, парижане готовы обменять своего нападающего Мауро Икарди на аргентинского футболиста. Одна из причин возможного обмена - желание нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси видеть в команде Агуэро, с которым он поддерживает дружеские отношения. Также сообщается, что Икарди пока не может найти взаимопонимание с аргентинцем.

Накануне Агуэро дебютировал за «Барселону» против «Валенсии» в Ла Лиге. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Агуэро переехал в «Барселону» в июле этого года. В каталонский клуб футболист перешел в качестве свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит старт нового сезона из-за травмы. Во время медицинского осмотра новичка из Аргентины выявлена серьезная травма связки голеностопа.