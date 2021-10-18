Бывший пресс-атташе «Анжи»: На трансфер Кокорина большое влияние оказал Это’О

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов заявил, что Самуэль Это'О оказал большое влияние на переход Александра Кокорина в дагестанский клуб.

«Трансфер Саши – креатура Это’О. Мы играли против «Динамо», где Кокора вышел и нормально так повозил. Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О с Сулейманом по Саше говорил, убеждал, что Кокору надо брать, что это топ, что он должен быть у нас. У Сэма было особое отношение к Сане и к Смолу. Второго он очень сильно поддерживал, когда у него долго не получалось забить, а Кокору он буквально выписал в «Анжи», — сказал Расулов «Чемпионату».

Кокорин так и не смог дебютировать за дагестанский клуб, находясь в нем несколько месяцев в 2013 году. Больше всего матчей за российские клубы нападающий провел за «Динамо - 203 игры, 50 голов и 26 ассистов. В настоящее время он выступает за «Фиорентину».

Напомним, Это’О перешел в «Анжи» в 2011 году из миланского «Интера». Всего за российский клуб он провел 73 матча, забил 36 голов и 16 раз ассистировал партнерам.

В 2013 году камерунец перешел в лондонский «Челси».