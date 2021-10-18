Иско, Бэйл, Азар и Карвахаль не сыграют с «Шахтером» в Лиге чемпионов

«Реал» опубликовал заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером».
В список игроков на эту встречу не вошли полузащитники Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и защитник Даниэль Карвахаль. Дэвид Алаба, Марсело и Ферлан Менди вернулись в основную команду после травм.
После двух туров Лиги чемпионов «Реал» идет на втором месте с тремя очками, в активе «Шахтера» один балл. В предыдущей встрече «сливочные» уступили у себя дома молдавскому «Шерифу» (1:2),
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @FCShakhtar! #UCL pic.twitter.com/vSkaBZ2qX1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2021