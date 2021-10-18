Стали известны арбитры, которые рассудят матч юношеской Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом»

Белорусский судья Амин Кургхели станет главным арбитром матча третьего тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ювентус».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помощниками Кургхели в предстоящей встрече станут его соотечественники, а именно Юрий Хомченко и Виктор Хециков. Четвертый судья – Ян Бобровский, представляющий Россию.

Напомним, что игра между клубами пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге в 14:00 мск.

По итогам двух первых туров сине-бело-голубые набрали три очка, обыграв «Мальме» (3:2) и уступив «Челси» (1:3). Что касается «Ювентуса», то «бьянконери» сыграли вничью против «Мальме» (2:2) и обыграли «Челси» (3:1)