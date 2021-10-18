УЕФА накажет сборную Англии за поведение болельщиков в день финала Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен наказать сборную Англии за поведение болельщиков в день финального матча Евро-2020 со сборной Италии

Перед началом матча более сотни болельщиков, у которых не было билетов на эту игру, попытались ворваться на стадион. Также по ходу финальной игры были зафиксированы нарушения общественного порядка, бросание предметов и зажигание салютов.

Согласно источнику, сегодня, 18 октября, УЕФА примет решение по делу против Футбольной ассоциации Англии (ФА). Ожидается, что Англия проведет хотя бы один домашний матч при пустых трибунах.

Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Англии вышла в финал, где уступила Италии (1:1; 2:3 - по пенальти).