Лунин может сменить «Реал» на дортмундскую «Боруссию»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

По информации Todofichajes, следующим летом 22-летнего украинца готова подписать «Боруссия» из Дортмунда. Отмечается, что в осуществлении данной сделки заинтересован лично главный тренер «шмелей» Марко Розе.

Ранее появилась информация, что вратарь хочет покинуть стан «сливочных», чтобы получать больше игровой практики.

Напомним, Лунин пополнил состав «Реала» в июле 2018 года, перейдя из «Зари» за 8,5 миллионов евро. При этом мадридцы трижды отдавали своего футболиста в аренду. Украинец выступал за такие команды, как «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». За «Реал» вратарь провел лишь один матч.

Действующий контракт Лунина с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.