«Ювентус» хочет снизить сумму выкупа за Морату

Руководство «Ювентуса» ведет переговоры с «Атлетико» по поводу снижения суммы полноценного трансфера за нападающего Альваро Морату.

Как сообщает Tuttosport, по окончании текущего сезона туринский клуб будет вынужден выплатить мадридцам 35 миллионов евро, если «бьянконери» захотят выкупить контракт арендованного испанца. Однако команда, представляющая серию А, намерена сбить цену на форварда в случае, если им не удастся подписать другого футболиста атаки, а именно Душана Влаховича из «Фиорентины».

Напомним, «Ювентус» арендовал Морату у «Атлетико» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в восьми матчах, забил три гола и отдал один ассист.