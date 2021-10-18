Виктор Гончаренко: Петров и Ионов будут готовы к матчу с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами в команде.

Напомним, что вчера «быки» на своем поле сыграли вничью с «Уфой» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

– Думаю, что Петров и Ионов будут готовы к следующему матчу. У Чернова неприятная ситуация. Он с нами тренируется, находится в хорошей физической форме, но врачи пока не позволяют ему играть. Вандерсон у нас не заявлен, мы сможем использовать его после Нового года. Газинского, боюсь, что мы его тоже не увидим в этом году, – сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе краснодарцев.

На данный момент «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Команда не проигрывает в чемпионате на протяжении шести туров кряду. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.

23 октября подопечные Гончаренко сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода». Начало встречи – в 14:00 мск.