Швейцарец Шерер станет главным арбитром домашнего матча «Зенита» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из арбитров рассудит матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

Отметим, что главным судьей встречи с участием российской команды станет представитель Швейцарии Сандро Шерер. Его помощниками станут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр – Ален Бьери. Отвечать за работу VAR будут немец Бастиан Данкерт, а также его ассистент Федайи Сан.

Напомним, что петербургский клуб сыграет с туринцами 20 октября. Начало встречи – в 22:00 мск.

По итогам двух первых туров подопечные Сергея Семака набрали три очка – сперва сине-бело-голубые минимально уступили «Челси» (0:1), а затем одержали разгромную победу над «Мальме» (4:0). Что касается «Ювентуса», то «бьянконери» обыграли «Мальме» (3:0) и «Челси» (1:0)