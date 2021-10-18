Российская бригада арбитров во главе с Карасевым рассудит матч ЛЧ между «Янг Бойз» и «Вильярреалом»

Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Янг Бойз» сыграет дома против «Вильярреала».

Отметим, что помогать 42-летнему специалисту будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый судья – Алексей Кульбаков, представляющий Белоруссию. Отвечать за работу VAR будут Виталий Мешков и его помощник Кристофер Кавана из Великобритании.

Напомним, игра между «Янг Бойз» и «Вильярреалом» пройдет 20 октября. В двух первых турах швейцарская команда занимает второе место в турнирной таблице группы F, набрав три очка. «Желтая субмарина» идет на последней, четвертой строчке с одним очком.