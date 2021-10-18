Матч «Спартак» - Лестер» обслужит греческая бригада арбитров

Судейская бригада из Греции будет работать на матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», сообщает сайт УЕФА.
Главный судья матча - Анастасиос Сидиропулос (Греция). Помощники главного арбитра - Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис (Греция). Судья VAR - Яннис Пападопулос (Греция). Ассистент VAR - Агелос Евангелу (Греция). Резервный арбитр - Аристотель Диамантопулос (Греция).
После двух туров Лиги Европы «Спартак» располагается на втором месте турнирной таблицы с тремя очками. Соперник красно-белых, «Лестер» заработал лишь одно очко во встрече с «Наполи» (2:2).
источник: UEFA (УЕФА)