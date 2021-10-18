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18 октября 12:08
автор: Владислав Корегин

Два игрока ЦСКА попали в символическую сборную 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

Вчера московский клуб в гостях обыграл «Урал» (0:1).

Статический футбольный портал WhoScored включил двух игроков ЦСКА в символическую сборную чемпионата России по итогам 11-го тура.

Отметим, что в состав попали правый защитник армейцев Марио Фернандес, получивший оценку 7,6 а также фланговый полузащитник Чидера Эджуке (8,9).

17 октября подопечные Алексея Березуцкого в Екатеринбурге минимально обыграли «Урал» (1:0). Единственный гол в прошедшей встрече забил Эджуке. Благодаря этой победе московская команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Антон Коченков («Арсенал»);

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Иван Ордец («Динамо»), Максим Карпов («Химки»), Тонни Вильена («Краснодар»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Кингз Кангва («Арсенал»), Оливер Абильдгор («Рубин»), Чидера Эджуке (ЦСКА);

Нападающие: Владислав Сарвели («Крылья Советов»), Матео Касьерра («Сочи»).

источник: WhoScored.com
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