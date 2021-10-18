Два игрока ЦСКА попали в символическую сборную 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статический футбольный портал WhoScored включил двух игроков ЦСКА в символическую сборную чемпионата России по итогам 11-го тура.
Отметим, что в состав попали правый защитник армейцев Марио Фернандес, получивший оценку 7,6 а также фланговый полузащитник Чидера Эджуке (8,9).
17 октября подопечные Алексея Березуцкого в Екатеринбурге минимально обыграли «Урал» (1:0). Единственный гол в прошедшей встрече забил Эджуке. Благодаря этой победе московская команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.
Сборная тура выглядит следующим образом:
Вратарь: Антон Коченков («Арсенал»);