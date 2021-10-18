Гари Невилл: Думаю, что ван де Беку нужно покинуть состав «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение, что полузащитнику Донни ван де Беку следует покинуть стан «красных дьяволов» в ближайшее время.

Отметим, что 24-летний нидерландец не является игроком стартового состава «манкунианцев» – в нынешнем сезоне хавбек провел за клуб всего три матча, не отличившись результативными действиями.

– Ван де Беку уже протяжении полутора лет не дает возможности проявить себя в «МЮ». Из этого можно делать вывод, что Сульшер не был заинтересован в данном трансфере – он не хотел, чтобы его подписывали. Думаю, что Донни нужно покинуть команду и продолжить свою карьеру в другом месте, – цитирует Невилла The Mirror.

Напомним, что ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за клуб 39 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.