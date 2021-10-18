«Реал» заинтересован в трансфере Калверта-Льюина

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может стать игроком «Реала».

По информации Calcio Mercato, в услугах 24-летнего англичанина заинтересован лично главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти, ранее работавший с футболистом в стане «ирисок» с 2019 по 2021 годы.

Ранее появилась информация, что футболист хочет подписать «Арсенал».

Напомним, что Калверт-Льюин присоединился к «Эвертону» в августе 2016 года – на счету форварда 56 забитых мячей и 16 результативных передач в 176 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

В составе сборной Англии игрок провел 11 встреч (4 гола).