Юрий Газинский: Краснодар» не выигрывает титулы? У «Спартака» одно чемпионство за 16 лет

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский ответил на вопрос, почему его клуб долгое время считается серьезной силой в российском футболе, но до сих пор не выиграл ни одного трофея за свою историю.

«Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьется успехов. Есть серьезная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд», - приводит слова полузащитника «быков» Metaratings.

Напомним, что «Краснодар» трижды финишировал на третьей строчке по итогам чемпионатов России (2014/15, 2018/19, 2019/20), а также останавливался в шаге от завоевания титула Кубка страны - в 2014 году «быки» в финале уступили «Ростову» в серии пенальти.