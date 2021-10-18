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18 октября 13:43
автор: Александр Бойченко

Киммих заявил, что не беспокоится о том, что его нет в списке на Золотой мяч

Ранее издание France Football опубликовало шорт-лист из игроков, которые могут получить престижный трофей.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что не переживает насчет своего отсутствия в списке претендентов на Золотой мяч.

«Я не видел списка, но не удивлен, что меня там нет. Я не такой уж великий индивидуальный игрок. Для меня важно, чтобы команда побеждала. Я действительно раскрываюсь только тогда, когда «Бавария» побеждает. Каждый из нас зависит от команды. Я доволен этим и не думаю о шорт-листе», - цитирует слова Киммиха Sport1.de.

Напомним, что в списке претендентов на ЗМ находятся: Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания), Николо Барелла («Интер», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Жоржиньо («Челси», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Н’Голо Канте («Челси», Франция), Симон Кьер («Милан», Дания), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Педри («Барселона», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).

источник: SPORT1.de
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