Андрей Мостовой: Не исключен ли мой уход из «Зенита»? Я очень хочу играть, так что все может быть

Фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал свое нынешнее положение в петербургском клубе.

Отметим, что 23-летний россиянин лишь дважды выходил в стартовом составе сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. В общей сложности хавбек провел за команду 13 матчей, не отличившись результативными действиями.

– Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть. Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать. Не исключен ли мой уход в другую команду? Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть, – приводит слова Мостового «Российская газета».

Напомним, что Мостовой присоединился к клубной системе «Зенита» в феврале 2019 года. За взрослую команду петербуржцев он отыграл 46 встреч, забил шесть голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Сочи», «Химок» и «Олимпа-Долгопрудного». В составе сборной России он провел восемь игр.