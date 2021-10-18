ЭСК РФС отклонил жалобу «Урала» на неназначенный пенальти за игру рукой футболиста ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) отклонила жалобу «Урала» на неназначенный пенальти в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на 22-й минуте в штрафной армейцев мяч попал в руку полузащитнику ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову.

В прошлом году на матче тех же команд в подобном случае был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота «Урала», тогда ЭКС РФС приняла это решение ошибочным, посчитав, что футболист екатеринбургской команды не играл рукой, но не мог избежать ее контакта с мячом.

Этими же трактовками Комиссия руководствуется и сейчас, таким образом, приняв сторону главного арбитра матча Артема Любимова, решившего не назначать пенальти.