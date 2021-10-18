«Динамо» продлило контракт с Chevrolet

Chevrolet Россия остается официальным партнером «Динамо Москва» в сезоне 2021/2022. Об этом сообщается в пресс-релизе автомобильной компании. Известный бренд будет продолжать поддерживать клуб, предлагая полный спектр автомобилей, а логотип Chevrolet будет отображаться на форме.

«Мы гордимся, что уже четвёртый год подряд «Динамо» выбирает наши автомобили за их технологичность, надежность, безопасность, управляемость, комфорт и, следовательно, яркие эмоции от вождения и бескомпромиссную уверенность за рулем», - заявила директор по маркетингу и PR General Motors Россия Ольга Бурлакова.

Напомним, что после матча 11-го тура РПЛ «Динамо» занимает третью строчку с 20-ю очками. Впереди подопечных Сандро Шварца лишь «Зенит», который оступился в игре с «Арсеналом» (1:2) (23 балла).