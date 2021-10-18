Юрий Газинский - о болезни Галицкого: Его энергетика всегда бьет ключом

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как воспринял новость о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

«Я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что не знаю всех тонкостей и нюансов. Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает.

Его энергетика всегда бьет ключом. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело. Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться», — цитирует Газинского metaratings.ru.

Напомним, в недавнем выпуске Comment. Шоу, Галицкий заявил, что у него имеется болезнь, которая не позволяет посещать игры своего футбольного клуба в большом количестве. В первом матче «Краснодара» после выпуска программы Галицкий присутствовал на трибуне - «быки» разгромили «Сочи» 3:0.