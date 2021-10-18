«Лилль» готов продать Саншеша

Руководство «Лилля» открыто к продаже центрального полузащитника сборной Португалии Ренату Саншеша в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает BFM TV, президент французской команды Оливье Летанг уже обсудил с 24-летним игрока ситуацию с его возможным трансфером. Отмечается, что «доги» готовы отпустить футболиста, если поступит предложение от большого клуба.

Ранее появилась информация об интересе к хавбеку со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Напомним, что Саншеш защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года – на его счету 62 матча, в которых он забил пять голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную Португалии игрок провел 30 встреч (2 гола). Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.