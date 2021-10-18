Крал сдал положительный тест на коронавирус

Опорный полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, арендованный у «Спартака» до конца текущего сезона, заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес после матча восьмого тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0).

– Тест Крала на COVID-19 дал положительный результат, хотя ранее он вакцинировался. Мы все были удивлены, когда узнали эту новость, – сказал Мойес.

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний чех принял участие в одном матче лондонского клуба в рамках Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

21 октября «Вест Хэм» сыграет дома против «Генка» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.