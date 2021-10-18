Де Дзерби заявил, что Бензема заслуживает Золотого мяча больше, чем Левандовски

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби заявил, что считает форварда «Реала» Карима Бензема достойным Золотого мяча.

- Вы бы дали Бенземе Золотой мяч?

- Определенно. Для меня на протяжении многих лет он был самым сильным центральным нападающим из всех.

- Сильнее Левандовски?



- Для меня - да. С небольшим отрывом я выбираю Карима, - цитирует де Дзерби Marca.



В текущем сезоне испанской Примеры Бензема в восьми играх забил девять голов и отдал семь голевых передач. Нападающий вошел в число 30-ти претендентов на вручение Золотого мяча.